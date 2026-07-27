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MUNDO ONU teme repique da aids com queda de financiamento no combate ao HIV UNAIDS aponta aumento de novas infecções em 21 países e alerta para redução do financiamento internacional no combate ao HIV

O financiamento internacional no combate ao HIV caiu cerca de 20% no ano passado, alertou a ONU nesta segunda-feira (27), durante a Conferência Internacional sobre a Aids no Rio de Janeiro, advertindo para o risco de um repique no número de casos.

A resposta mundial contra o HIV, vírus causador da aids, "está se esgotando por completo", após a maior redução do financiamento registrada em décadas, declarou à AFP Angeli Achrekar, diretora-executiva-adjunta do programa UNAIDS.

"Se não fizermos uma frente comum como soubemos fazer no passado, assistiremos a um ressurgimento" do HIV, alertou, ao destacar o aumento das infecções em algumas regiões.

Os Estados Unidos reduziram drasticamente seu orçamento de ajuda internacional após a volta do presidente Donald Trump à Casa Branca, em 2025, mas vários países europeus, como França, Alemanha e Reino Unido, também o fizeram.

O financiamento mundial para o combate ao HIV nos países de rendas baixa e média recuou 18% no ano passado, segundo um relatório da UNAIDS.

Desde 2011, o aporte dos países europeus diminuiu 58%, segundo o informe.

Para os especialistas, ainda é muito cedo para mensurar plenamente as consequências dos cortes.

Embora o número de novos casos e mortes vinculados à aids tenha caído em 2025 ao seu nível mais baixo em três décadas, as novas infecções aumentaram em 21 países, segundo a UNAIDS.

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