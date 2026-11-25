A- A+

Mulheres ONU: violência contra mulheres e meninas é "vergonha universal" António Guterres pediu fortalecimento de mecanismos de justiça

Em mensagem neste Dia Internacional para Eliminação da Violência contra Mulheres, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que a violência contra mulheres e meninas é “vergonha universal”.

“É preciso apoiar as mulheres e fortalecer os mecanismos de justiça e proteção em todo o mundo. A violência a mulheres não tem classe social nem fronteiras. Está em todos os cantos do globo. Mas é possível mudar com ações de todos nós”, afirmou Guterres.

O dia 25 de novembro é definido, em resolução da ONU, como o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra Mulheres.

Este ano a ONU inicia, nesta quarta-feira, uma campanha de 16 Dias de Ativismo para combater essa violência.

“Está na hora de pôr fim a esta injustiça, de uma vez por todas, desmantelando as normas patriarcais que empurram homens e rapazes para a violência, e mulheres e meninas para o silêncio”, acrescentou.

25 de novembro

A data foi escolhida para lembrar as irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana. A convocação da data foi iniciada por movimentos feministas latino-americanos.

Neste ano o tema da campanha é: “Una-Se pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas: Garanta justiça, proteja sobreviventes, acabe com a impunidade”.

Relatório divulgado nesta terça-feira (24), pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pela Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), mostra que 47 mil meninas e mulheres foram mortas intencionalmente em 2025 por um parceiro íntimo ou familiar – uma média de cinco mortes a cada hora ou 129 mortes por dia.

O número representa 60% de um total de 78 mil feminicídios registrados no ano.

A violência de gênero afeta uma em cada três mulheres e meninas em todo o mundo, em algum momento de suas vidas. O número é de cerca de 840 milhões.

Segundo a ONU Mulheres é uma das violações de direitos humanos mais disseminadas e de maior probabilidade de ficar impune. Apenas 7% das sobreviventes da violência vão à polícia denunciar a agressão.

Veja também