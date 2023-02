Onze apartamentos de residencial em Paulista furtavam energia da fiação, aponta Neoenergia

A- A+

Onze dos 12 apartamentos que compõem o Residencial Toronto, localizado no bairro Nossa Senhora do Ó, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife estavam utilizando energia desviada da rede elétrica.



De acordo com a Neoenergia, o volume de energia desviado foi de 1.320 kWh, quantidade suficiente para abastecer um comércio de grande porte durante 30 dias.



A rede elétrica dos 11 imóveis envolvidos estava ligada diretamente na rede de distribuição, consumindo energia sem passar pelo medidor.

Quatro pessoas foram conduzidas à delegacia. Foto: Divulgação

Quatro moradores foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos. Eles poderão responder por furto de energia. Com um deles foi encontrado materiais elétricos geralmente usados para fazer ligação clandestina. Os moradores dos outros sete apartamentos não estavam na residência no momento da ação da Neoenergia.



“Nossa área de inteligência analisou o consumo dos moradores do residencial e identificou que alguns apartamentos não tinham consumo. Realizamos uma vistoria e encontramos o furto”, afirmou o supervisor de recuperação de energia da Neoenergia Pernambuco, Ícaro Bezerra.

De acordo com a empresa, toda a energia não medida será cobrada de cada cliente, conforme determinações estabelecidas pela legislação do setor elétrico.



Os moradores foram orientados a estruturar o padrão de entrada da energia para que a distribuidora vá ao local e faça a ligação das unidades consumidoras.



A Neoenergia Pernambuco reforça que o furto de energia é crime sujeito às penalidades do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.



Em caso de denúncias, os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária, sem a necessidade de identificação, por meio do 116.

