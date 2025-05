Onze corpos e passaportes do Mali encontrados perto de ilha caribenha

A- A+

Onze corpos e passaportes da República do Mali foram encontrados em uma embarcação na costa de uma das ilhas de São Vicente e Granadinas, informou a polícia do arquipélago caribenho.

Os agentes encontraram os corpos na segunda-feira, após receberem uma denúncia sobre uma "embarcação suspeita encontrada na costa", informou a fonte na terça-feira.



A embarcação de 14 metros de comprimento foi encontrada na turística Ilha de Canouan. Os corpos foram transportados para Kingstown, segundo o comunicado.

A polícia não comentou a hipótese de que possam ser migrantes irregulares desviados pelas correntes enquanto tentavam chegar às Ilhas Canárias, uma das principais rotas de travessias clandestinas da África para a Europa.

Após um número recorde de chegadas às Canárias em 2024 (46.843 migrantes irregulares), o ritmo desacelerou (10.882 do início de 2025 até meados de maio, ou seja, 34,4% a menos do que no mesmo período de 2024).

