crime Onze corpos são encontrados em localidade mexicana na fronteira com os EUA Procurador descartou que a descoberta esteja relacionada às disputas internas do cartel de Sinaloa

Os corpos de 11 pessoas, dois deles decapitados, foram encontrados nesta sexta-feira (20) na localidade mexicana de Ojinaga (norte), na fronteira com os Estados Unidos e parte da rota do tráfico de drogas do estado de Chihuahua, informaram autoridades.

O procurador estadual César Jáuregui explicou à imprensa que a área onde os cadáveres foram encontrados tem sido palco de disputas entre grupos criminosos pelo controle da área na fronteira com a cidade de Presidio, no estado americano do Texas.

"Nos arredores de Ojinaga encontramos 11 corpos, incluindo dois decapitados", disse o funcionário, acrescentando que uma mensagem foi encontrada perto dos cadáveres, provavelmente de uma facção criminosa.

Ojinaga, localizada a cerca de 400 quilômetros de Ciudad Juárez e aproximadamente 22 mil habitantes, fica às margens do Rio Grande, fronteira natural com os Estados Unidos.

O procurador também descartou que a descoberta esteja relacionada às disputas internas do cartel de Sinaloa que abalaram o estado de mesmo nome durante quase duas semanas e resultaram em mais de 40 mortes.

A espiral de violência ligada ao crime organizado deixou mais de 450 mil assassinatos e cerca de 100 mil desaparecidos no México desde 2006, segundo dados oficiais.

