guerra na ucrânia Onze mortos, cinco deles crianças, em bombardeio russo no leste da Ucrânia Pokrovsk, cidade atingida pelo bombardeio, está localizada a cerca de 50 km da linha de frente

Pelo menos onze pessoas morreram, cinco delas crianças, e oito ficaram feridas neste sábado (6) em um bombardeio russo contra a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, anunciou o governador regional.

"Os russos bombardearam a região com mísseis S-300, matando onze pessoas e ferindo outras oito", disse Vadim Filashkin, governador da região de Donetsk, no Telegram, acrescentando que o "principal" ataque ocorreu "em Pokrovsk e Rivné, no aglomeração de Myrnohrad".

O dirigente divulgou algumas fotos em que socorristas aparecem entre os escombros. Segundo ele, o bombardeio danificou seis casas.

A cidade de Pokrovsk, que tinha 60 mil habitantes antes da guerra, já foi bombardeada em agosto de 2023, em um ataque que deixou nove mortos e 82 feridos.

A cidade está localizada a cerca de 50 km da linha de frente.

