ACIDENTE AÉREO Onze mortos em acidente de avião no Quênia O avião estava indo para Kichwa Tembo, uma pista de pouso no Parque Nacional Maasai Mara, saindo do destino turístico de Diani, quando caiu

Um avião de pequeno porte que partiu da costa do Quênia caiu nesta terça-feira (28), causando a morte das 11 pessoas a bordo, em sua maioria estrangeiras, informou a companhia aérea.

O avião estava indo para Kichwa Tembo, uma pista de pouso no Parque Nacional Maasai Mara, saindo do destino turístico de Diani, quando caiu por volta das 5h30 (23h30 de segunda-feira no Brasil).

O presidente da empresa Mombasa Air Safari, John Cleave, confirmou o acidente e disse que a bordo estavam 10 passageiros — oito húngaros e dois alemães — e o capitão queniano.

"Infelizmente, não há sobreviventes", afirmou Cleave em comunicado, com base em informações preliminares.

Ele disse que "ativamos nossa equipe de resposta à emergências" e que estão cooperando com as autoridades locais.

A autoridade indicou que as agências governamentais estavam no local para investigar as causas do acidente.

Em agosto, um avião da ONG médica Amref caiu nos arredores da capital Nairóbi, onde duas pessoas morreram e seis ficaram feridas.

