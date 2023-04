Onze pessoas morrem de insolação em evento na Índia

A- A+

Onze pessoas morreram de insolação na Índia em uma cerimônia patrocinada pelo governo, na qual cerca de um milhão de espectadores esperaram por horas sob o sol quente, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (17).

O evento ocorreu ao ar livre no domingo (16) perto de Mumbai (oeste), com temperaturas próximas dos 38 ºC e elevados níveis de umidade, segundo a imprensa local.

Vários membros do governo compareceram à cerimônia, incluindo o ministro do Interior, Amit Shah, que agradeceu à multidão por esperar tanto tempo sob o sol.

O gabinete do chefe do governo do estado de Maharashtra, Eknath Shinde, afirmou que foi um "triste incidente" e prometeu indenizar as famílias das vítimas.

Ondas de calor cada vez mais fortes e frequentes mataram mais de 6.500 pessoas na Índia desde 2010.

As autoridades do estado de Bengala Ocidental anunciaram, durante uma semana, o fechamento de todas as escolas, faculdades e universidades a partir desta segunda-feira devido ao calor, segundo a mídia local.

Veja também

daniel alves Em novo depoimento, Daniel Alves diz que relação foi consensual e que houve química