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EUA Onze pessoas são denunciadas nos EUA por morte de migrantes em trem de carga Pelo menos sete migrantes foram introduzidos pelos traficantes em um vagão de carga da Union Pacific em Del Río (Texas), na fronteira com o México

Um grande júri federal americano denunciou 11 pessoas por supostamente terem orquestrado uma travessia de migrantes em maio que resultou na morte de sete deles que viajavam em um vagão de carga, informou o Departamento de Justiça nesta sexta-feira (24).

Desde pelo menos abril de 2023 até maio deste ano, os acusados transportaram muitos migrantes sem documentação em trens de carga. Os migrantes ou suas famílias pagavam entre 1.500 e 10.000 dólares (entre R$ 7.600 e R$ 50.660, na cotação atual) pelas travessias, explicou o departamento em um comunicado.

Na madrugada de 9 de maio, pelo menos sete migrantes foram introduzidos pelos traficantes em um vagão de carga da Union Pacific em Del Río (Texas), na fronteira com o México.

O contêiner de carga não tinha qualquer tipo de ventilação, e a temperatura externa passava dos 31º C.

O trem partiu com destino a San Antonio, onde os traficantes voltaram a abrir o contêiner e viram que os imigrantes estavam em risco, e por isso fugiram.

O comboio seguiu seu caminho. "Em 10 de maio, um trabalhador da zona ferroviária da Union Pacific em Laredo viu uma perna saindo de um contêiner de carga Conex. Ao inspecioná-lo, descobriu seis estrangeiros falecidos dentro do contêiner", explicou o departamento.

Outro migrante apareceu morto na ferrovia em San Antonio.

Dos sete mortos, quatro eram mexicanos e três hondurenhos. Um deles tinha 14 anos.

Uma mulher, Mayra Alekandra Huerta, foi detida pouco depois da tragédia em Del Río, e outros oito processados foram detidos na semana passada no Texas. Dois seguem foragidos.

As travessias de migrantes ilegais causam regularmente tragédias na fronteira sul do México.

Em 2022, cinquenta e três migrantes morreram depois de serem abandonados em um trailer, em meio a temperaturas extremas, em uma estrada isolada do Texas.

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