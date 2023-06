A- A+

POLÍCIA Onze pessoas são detidas após PM encerrar torneio de canto de passarinho no Recife Segundo a polícia, os detidos estavam de posse de 20 papa-capins sem licença ambiental

Um torneio de canto de passarinho foi interrompido por policiais militares da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) e onze pessoas terminaram detidas, nesse domingo (25), no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife

Aves silvestres foram apreendidas. Segundo a polícia, os detidos estavam de posse de 20 papa-capins - os pássaros não tinham a devida licença ambiental.

Todos foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife, para a tomada das medidas cabíveis.

As aves foram entregues no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), para ficarem sob os cuidados da equipe técnica e depois serem reintroduzidas no habitat natural.

