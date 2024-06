A- A+

Marcha do Orgulho Marcha do Orgulho LGBTQIA+: onze pessoas são detidas em Istambul, na Turquia As autoridades proibiram a marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Istambul, como fazem todos os anos desde 2015, pois alegam que a convocação veio de "grupos ilegais"