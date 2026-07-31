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FUGA Onze presos cavam buraco em cela e fogem de prisão no Rio Grande do Norte A fuga ocorreu por meio de um buraco cavado no local onde ficava o vaso sanitário

Onze presos fugiram na manhã desta sexta-feira, 31, da Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap), treze detentos conseguiram deixar a cela, por volta das 5h30, por um buraco cavado onde era o vaso sanitário. Dois deles foram capturados na área externa do próprio presídio.

Na madrugada desta sexta-feira (31), os presos fugiram após removerem o vaso sanitário e escavarem um buraco na cela | Imagem: TvGlobo/Reprodução

Os internos retiraram o vaso de concreto e alumínio da cela e escavaram. Após deixarem a cela, onze fugitivos conseguiram pular o muro da prisão com a ajuda de uma corda feita com lençóis.

Os onze fugitivos foram identificados como: Cleidson Martins Dantas, Thiago da Silva Maia Braga, Diogo da Luz Silva, Isaac Donato Rodrigues, Kaio do Nascimento Gomes, Tiago Nogueira da Silva, Petrúcio Railande dos Santos, Jackson Matheus Martins Simões, Jonatas Ferreira Isis Dorea da Silva, Eliandson Luciano de Lima e Julianderson Francisco Nogueira.

As forças de segurança realizam diligências para localizar e recapturar os foragidos. De acordo com a Polícia Penal, as circunstâncias da fuga serão apuradas por meio de procedimento administrativo. As polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal e a Guarda Municipal de Parnamirim também estão envolvidas nas buscas.

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