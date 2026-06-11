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TECNOLOGIA OpenAI acusa chineses de usarem ChatGPT para alimentar resistências a data centers nos EUA A empresa diz que contas originárias da China usaram a IA pra criar publicações em inglês nas redes sociais sobre o aumento do custo da eletricidade para os americanos devido aos centros de dados

OpenAI afirmou que um grupo de contas do ChatGPT ligadas à China tem procurado incitar a oposição local aos data centers nos EUA. Segundo um relatório divulgado pela OpenAI nesta quarta-feira, a empresa identificou contas originárias da China que usavam inteligência artificial para criar publicações em inglês nas redes sociais sobre o aumento do custo da eletricidade para os americanos devido aos data centers.

A startup afirmou que as contas provavelmente estavam ligadas a uma empresa de tecnologia chinesa privada, cujo nome não foi divulgado, que presta serviços para clientes do governo provincial chinês.

As postagens não tiveram grande repercussão, mas deveriam levantar preocupações sobre tentativas estrangeiras de prejudicar uma indústria nacional estratégica, afirmou a OpenAI.

A empresa acrescentou que existe um "debate legítimo" sobre IA e data centers nos EUA, mas disse que essas contas estavam tentando manipular essa discussão, fingindo serem de cidadãos comuns americanos e publicando conteúdo divisivo gerado por IA.

Resistência de comunidades locais

Após anos sendo beneficiadas com isenções fiscais para data centers, as empresas de tecnologia agora enfrentam crescente resistência de comunidades locais em relação aos planos de construção de novas e maiores instalações para dar suporte à inteligência artificial. Essa resistência ameaça inviabilizar a expansão da infraestrutura que empresas do Vale do Silício, incluindo a OpenAI, afirmam ser necessária para atender à crescente demanda por seus softwares e manter a liderança no desenvolvimento de IA em relação à China.

A reação negativa é alimentada por crescentes preocupações com o fato de os centros de dados sobrecarregarem o abastecimento de água local, aumentarem as contas de energia e impulsionarem uma tecnologia que ameaça prejudicar os meios de subsistência das pessoas, entre outros fatores.





Em 2025, a oposição de comunidades locais conseguiu bloquear ou atrasar dezenas de projetos nos EUA, representando mais de US$ 150 bilhões em investimentos potenciais, de acordo com a Data Center Watch , uma empresa de pesquisa. Autoridades governamentais, incluindo o senador Bernie Sanders, também pediram moratórias para novos data centers.

Mais recentemente, no entanto, alguns líderes republicanos e executivos do setor de tecnologia alegaram que a desinformação proveniente da China está contribuindo para fomentar a oposição aos centros de dados.

No início deste mês, vários membros republicanos proeminentes do Congresso enviaram uma carta à administração Trump alertando sobre “campanhas de influência estrangeira que visam desacelerar o progresso americano em inteligência artificial e bloquear o desenvolvimento da infraestrutura necessária para impulsioná-la”.

Em seu relatório, a OpenAI afirmou ter encontrado postagens de contas ligadas à China compartilhando charges sobre aumentos nos preços da eletricidade e com robôs carregando sacos de dinheiro, enfatizando que as "pessoas comuns" estão arcando com os custos da indústria de IA.

“Quero deixar bem claro: este não foi um caso de uma operação de influência criando um debate. O debate já existia”, disse Ben Nimmo, investigador principal da equipe de inteligência e investigações da OpenAI, durante uma teleconferência com jornalistas. “Esta foi uma operação de influência da China tentando interferir nele.”

A OpenAI afirmou que o tipo de postagens se assemelha a operações de influência ligadas à China, identificadas anteriormente pelo Instituto Australiano de Política Estratégica e pela Mandiant, contra empresas que buscam reduzir a dependência do país na indústria de terras raras. A OpenAI também disse ter identificado campanhas de influência recentes, originadas de contas com ligações à China, que criticam as tarifas americanas sobre tecnologias estrangeiras.

“Esses temas provavelmente continuarão sendo atraentes para operações de influência originárias da China, porque podem ser inseridos em debates públicos legítimos, ao mesmo tempo que instigam a desconfiança do público em relação às instituições americanas, às empresas de tecnologia e às escolhas políticas democráticas, ajudando Pequim a obter uma vantagem estratégica no desenvolvimento da IA”, afirmou a OpenAI no relatório.

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