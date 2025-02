OpenAI anuncia ferramenta de 'Pesquisa Profunda' para o ChatGPT

A- A+

O gigante tecnológico americano OpenAI anunciou nesta segunda-feira, em Tóquio, uma nova ferramenta para o ChatGPT chamada "Pesquisa Profunda", num momento em que o chatbot chinês DeepSeek está ganhando espaço no setor de inteligência artificial (IA).

"A Pesquisa Profunda é o próximo agente da OpenAI que pode trabalhar de forma independente para você — você fornece um comando e o ChatGPT pesquisa, analisa e sintetiza centenas de fontes online para elaborar um relatório abrangente no nível de um analista de pesquisa", afirmou a OpenAI, em um comunicado.

A entrada do DeepSeek no mundo da IA causou alvoroço no Vale do Silício devido à sua capacidade de operar em alto nível com baixos custos.



A OpenAI, cujo ChatGPT impulsionou a chegada da IA ao cenário global em 2022, afirmou que sua nova ferramenta "realiza em dezenas de minutos o que levaria muitas horas para um humano".

Em um anúncio transmitido ao vivo por vídeo, pesquisadores da OpenAI demonstraram como a ferramenta pode sintetizar informações de pesquisas na web para ajudar a recomendar qual equipamento de esqui comprar para uma viagem ao Japão.

Sam Altman, CEO da OpenAI, está em visita a Tóquio para se reunir nesta segunda-feira com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, juntamente com Masayoshi Son, chefe do gigante japonês de investimentos em tecnologia SoftBank Group.

A SoftBank e a OpenAI fazem parte da iniciativa Stargate, anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para investir até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

Posteriormente, o grupo bancário japonês anunciou uma aliança com a OpenAI para fornecer IA avançada às empresas.

"Acabou de ser assinado um memorando de entendimento entre a SoftBank e a OpenAI para formar uma joint venture 50-50", declarou o CEO da SoftBank, Masayoshi Son, ao apresentar o serviço chamado Cristal.

Veja também