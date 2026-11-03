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inteligência artificial OpenAI contrata ex-secretário do Exército americano "Estou entrando na OpenAI para ajudar os Estados Unidos e nossos aliados a usar essa tecnologia de forma responsável", afirma Dan Driscoll

A empresa OpenAI contratou Dan Driscoll, ex-secretário do Exército dos Estados Unidos, para um cargo recém-criado que terá como foco impulsionar o uso da inteligência artificial em áreas de segurança nacional, informou a empresa.

Driscoll trabalhará na OpenAI como principal conselheiro do tema e "vai oferecer orientação sobre como a IA avançada pode fortalecer a segurança nacional e cibernética", afirma um comunicado da empresa.

Driscoll renunciou ao cargo no Exército dos Estados Unidos em setembro, após relatos de tensões com o secretário de Defesa, Pete Hegseth.

"Estou entrando na OpenAI para ajudar os Estados Unidos e nossos aliados a usar essa tecnologia de forma responsável, em benefício das pessoas que nos mantêm seguros", afirmou Driscoll no comunicado da empresa.

"As pessoas que prestam o serviço merecem as melhores ferramentas que pudermos colocar em suas mãos", afirmou, antes de acrescentar que a IA pode ajudar a processar informações e reduzir a burocracia.

A preocupação mundial com o poder das ferramentas avançadas de IA aumentou após uma série de incidentes que envolveram modelos de desenvolvedores líderes como a OpenAI e a Anthropic.

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