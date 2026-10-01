OpenAI demite três funcionários por manuseio incorreto de informações sensíveis
Sediada na cidade americana de San Francisco, a OpenAI não informou a identidade dos funcionários
A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, informou nesta quinta-feira que demitiu três funcionários por suposto manuseio incorreto de informações sensíveis e por violar as políticas da empresa, incluindo trabalho que envolvia uma organização externa que avalia modelos de inteligência artificial (IA).
Sediada na cidade americana de San Francisco, a OpenAI não informou a identidade dos funcionários. "Encerramos nossa relação de trabalho com três indivíduos", comunicou a empresa à AFP.
Leia também
• Google, da Alphabet, revela novo modelo de inteligência artificial Gemini 4 Argon
• Recife recebe roadshow da TOTVS sobre inteligência artificial pela primeira vez
• Trump defende "autorregulação" da inteligência artificial diante de líderes do setor
"Nossa investigação confirmou que esses três indivíduos manusearam incorretamente informações sensíveis fora dos procedimentos estabelecidos pela empresa, violando nossas políticas e quebrando a confiança essencial para o nosso trabalho", acrescentou a OpenAI.