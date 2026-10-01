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Tecnologia

OpenAI demite três funcionários por manuseio incorreto de informações sensíveis

Sediada na cidade americana de San Francisco, a OpenAI não informou a identidade dos funcionários

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Agentes de IA da OpenAI assumiram o controle de um site alemão em nova 'fuga'Agentes de IA da OpenAI assumiram o controle de um site alemão em nova 'fuga' - Foto: Marco Bertorello/AFP

A OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, informou nesta quinta-feira que demitiu três funcionários por suposto manuseio incorreto de informações sensíveis e por violar as políticas da empresa, incluindo trabalho que envolvia uma organização externa que avalia modelos de inteligência artificial (IA).

Sediada na cidade americana de San Francisco, a OpenAI não informou a identidade dos funcionários. "Encerramos nossa relação de trabalho com três indivíduos", comunicou a empresa à AFP.

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"Nossa investigação confirmou que esses três indivíduos manusearam incorretamente informações sensíveis fora dos procedimentos estabelecidos pela empresa, violando nossas políticas e quebrando a confiança essencial para o nosso trabalho", acrescentou a OpenAI.

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