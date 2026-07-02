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Economia OpenAI estuda oferecer participação acionária de 5% ao governo dos EUA O Vale do Silício se mostra cada vez mais preocupado com uma ação unilateral de Washington para controlar a implantação da IA

A OpenAI propôs ao governo dos Estados Unidos uma participação acionária de 5% de seu capital, em uma tentativa da gigante da inteligência artificial de suavizar suas relações com a administração Trump, informou o Financial Times nesta quinta-feira (2).

O diretor executivo Sam Altman afirma que este tipo de participação financeira na empresa, avaliada em 852 bilhões de dólares (cerca de 4,4 trilhões de reais), é a melhor forma de compartilhar os benefícios da IA.

Altman apresentou a ideia em conversas com funcionários da Casa Branca, entre eles o presidente Donald Trump, o secretário de Comércio Howard Lutnick e o secretário do Tesouro Scott Bessent, informou o FT citando pessoas familiarizadas com as conversas.

O acordo proposto faria com que outras grandes empresas americanas de IA cedessem uma participação similar. A OpenAI sugeriu que cada desenvolvedor destine 5% de seu capital a um veículo especial de investimento.

Este seria modelado a partir do Alaska Permanent Fund, que investe a riqueza petrolífera desse estado e paga dividendos aos residentes, destacou o FT.

As conversas foram descritas como incipientes, e qualquer acordo poderia exigir uma lei do Congresso, segundo o relatório.

A OpenAI e sua concorrente Anthropic viram recentemente o lançamento de modelos de ponta ser bloqueado ou limitado pelo escrutínio do governo dos Estados Unidos.

Entretanto, o Vale do Silício se mostra cada vez mais preocupado com uma ação unilateral de Washington para controlar a implantação da IA.

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