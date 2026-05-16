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TECNOLOGIA OpenAI fecha acordo com governo de Malta para dar acesso ao ChatGPT Plus a toda população de graça Acesso ficará disponível por um ano após conclusão de um curso sobre inteligência artificial

A OpenAI anunciou neste sábado que fechou um acordo com o governo de Malta para disponibilizar gratuitamente o ChatGPT Plus à população do país por um ano, após a conclusão de um curso sobre como usar a inteligência artificial (IA).

A primeira fase do programa terá início em maio e deve ser expandida à medida que mais residentes malteses e cidadãos do país no exterior concluírem o curso, informou a empresa. A Autoridade de Inovação Digital de Malta será responsável por gerenciar a distribuição aos participantes elegíveis.

“Com esta parceria, Malta está liderando a Europa e o mundo na implementação da IA para todos os seus cidadãos”, disse George Osborne, diretor da OpenAI para Países, em comunicado. “A inteligência artificial está se tornando um serviço essencial nacional, e todos os governos têm um papel importante a desempenhar para garantir que suas populações tenham tanto o acesso quanto as habilidades necessárias para aproveitar ao máximo a IA”, acrescentou.

Segundo comunicado da empresa, o curso foi projetado para ajudar as pessoas a entender o que é IA, o que ela pode e não pode fazer e como utilizá-la de forma responsável em casa e no trabalho.

O ministro da Economia, Empresas e Projetos Estratégicos de Malta, Silvio Schembri, afirmou, no comunicado, que o país é o primeiro a lançar uma parceria dessa magnitude “porque nos recusamos a deixar nossos cidadãos para trás na era digital”.

Segundo a OpenAI, a parceria integra a o OpenAI for Countries, que apoia governos na adoção estratégica da inteligência artificial. A iniciativa é estruturada de acordo com prioridades locais, como educação, capacitação da força de trabalho, serviços públicos, apoio a startups e alfabetização em IA.

A empresa disse já trabalhar com governos em países como Estônia e Grécia para apoiar seus sistemas nacionais de educação.

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