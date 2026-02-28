OpenAI firma acordo com Pentágono para uso de modelos de IA com 'salvaguardas técnicas'
O anúncio acontece após o governo Trump determinar que as agências americanas parassem de usar os modelos de IA da Anthropic, startup rival da dona do ChatGPT
O Pentágono firmou um acordo com a OpenAI para uso dos modelos de inteligência artificial da startup na rede confidencial do Departamento de Defesa. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (27) pelo CEO da empresa, Sam Altman; segundo ele, há "salvaguarda técnicas" previstas na decisão.
O anúncio acontece após o governo Trump determinar, mais cedo no mesmo dia, que as agências americanas parassem de usar os modelos de IA da Anthropic, startup rival da dona do ChatGPT.
"Dois de nossos princípios de segurança mais importantes são a proibição da vigilância em massa nacionalmente e a responsabilidade humana pelo uso da força, inclusive para sistemas de armas autônomos", disse Altman, acrescentando que esses princípios foram "incluídos em nosso acordo". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS0