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Disputa OpenAI lança modelo de IA mais barato após descartar outro considerado inseguro Novo modelo chega em meio à disputa com a Anthropic

A OpenAI lançou, nesta terça-feira (29), um novo modelo de IA de médio porte, cinco vezes mais barato que a versão mais recente de seu produto principal, o ChatGPT.

A empresa apresentou ao mercado o novo modelo, chamado GPT-6.1 Sol, um dia após descartar uma atualização de seu produto de ponta, o GPT-6 Astra, porque este se desviou das instruções recebidas e tentou enganar seus supervisores.

O anúncio, feito durante a conferência anual de desenvolvedores da empresa, marca a última escalada de uma guerra de preços com sua concorrente, Anthropic, enquanto as duas empresas avaliam abrir seu capital.

O lançamento cancelado ocorreu após uma série de falhas de segurança.

Na última sexta-feira, a OpenAI anunciou a suspensão parcial do treinamento de suas ferramentas mais avançadas depois que um de seus agentes - softwares de IA capazes de executar tarefas por conta própria - acessou a internet sem autorização em 20 de setembro.

O incidente é o mais recente de uma série que começou em julho, quando agentes da OpenAI hackearam a Hugging Face, uma plataforma de modelos de IA.

A empresa admitiu, na semana passada, que ferramentas que estava testando tinham navegado sem autorização por sites de agências federais americanas e tentado hackear uma delas.

Durante muito tempo líder do setor, a OpenAI foi superada pela Anthropic em receitas no segundo trimestre: 11,6 bilhões de dólares (R$ 60,5 bilhões, na cotação atual) frente a US$ 6,7 bilhões (aproximadamente R$ 35 bilhões), segundo o Wall Street Journal.

A Anthropic agora mira em uma abertura de capital em novembro, embora tenha alertado aos investidores interessados que a IA poderia representar "riscos existenciais para a humanidade", noticiou o jornal Financial Times nesta terça-feira.

A OpenAI, avaliada em março em 852 bilhões de dólares (R$ 4,4 trilhões, em valores da época), não fixou uma data para abrir seu capital.

Em meados de setembro, o diretor-executivo da empresa, Sam Altman, descartou se lançar no mercado de valores em 2026, alegando motivos de segurança, e nesta terça disse à CNBC que "este é um momento para priorizar a segurança e a missão".

"Realmente, quero poder me concentrar unicamente na missão e não ter que enfrentar todos os desafios de ser uma empresa com capital aberto recentemente", acrescentou.

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