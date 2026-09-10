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IA OpenAI pede ao Congresso dos EUA normas de segurança obrigatórias para IA Diretor de assuntos globais da OpenAI, Chris Lehane, afirmou em uma declaração que os compromissos voluntários dos desenvolvedores de IA já não eram suficientes

A OpenAI instou o Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira (9) a aprovar rapidamente normas de segurança obrigatórias para os sistemas de inteligência artificial (IA) mais poderosos, sobre os quais os próprios pesquisadores vêm multiplicando alertas.

O diretor de assuntos globais da OpenAI, Chris Lehane, afirmou em uma declaração que os compromissos voluntários dos desenvolvedores de IA já não eram suficientes e pediu aos legisladores que atuem antes de o Congresso encerrar suas atividades em dezembro.

“A perspectiva de um desenvolvimento de IA acelerado pela própria IA exige algo mais do que compromissos voluntários”, escreveu Lehane, argumentando que os Estados Unidos precisam de normas obrigatórias vinculadas ao que os modelos realmente são capazes de fazer, e não ao tamanho das empresas.

A empresa criadora do ChatGPT afirmou que defende um marco regulatório federal baseado em padrões comuns de testes, avaliação independente dos modelos de ponta, requisitos mais rígidos de cibersegurança e notificação obrigatória de incidentes graves de segurança.

O apelo ocorre em meio a temores crescentes sobre o impacto da IA, após a revelação de que uma poderosa tecnologia da OpenAI que operava sem supervisão humana hackeou de forma autônoma a plataforma Hugging Face em julho.

As preocupações aumentaram ainda mais após a saída do pesquisador da Anthropic Jacob Coxon, que acusou as empresas de estarem “brincando com nossas vidas” na corrida pelo desenvolvimento de modelos de IA.

A declaração de Lehane representa uma mudança importante de posição da empresa que, em sintonia com o governo de Donald Trump, havia se oposto anteriormente que os estados fizessem suas próprias normas sobre IA, defendendo, em vez disso, que o Congresso criasse uma legislação federal.

Esse continua sendo um objetivo difícil em uma Washington politicamente dividida. A mudança de postura aproxima a OpenAI de sua concorrente Anthropic, que também apoia uma regulamentação mais rigorosa.

Atualmente, não existe nenhuma lei federal que regulamente esses modelos nos Estados Unidos. O governo Trump tem privilegiado até agora uma abordagem mais leve para preservar a competitividade diante da China e neutralizar as leis aprovadas pelos estados.

A dois meses das eleições legislativas de meio de mandato, a inteligência artificial tornou-se um tema central da campanha eleitoral.

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