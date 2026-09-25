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Inteligência Artificial OpenAI reconhece publicação por engano de imagens de usuários do ChatGPT Segundo a empresa, links que levavam a essas imagens, embora não estivessem indexados publicamente, foram publicados por erro em sites de hospedagem na web

A OpenAI reconheceu nesta sexta-feira (25) que suas ferramentas de inteligência artificial (IA) publicaram na internet 53 imagens enviadas ao ChatGPT, um novo incidente que desta vez envolve dados de seus próprios usuários.

Segundo a OpenAI, links que levavam a essas imagens, embora não estivessem indexados publicamente, foram publicados por erro em sites de hospedagem na web.

A maioria já foi retirada com a ajuda dos provedores de hospedagem envolvidos, e a remoção do restante está em andamento, informou o gigante da IA com sede em São Francisco.

Essas imagens vinham de contas que haviam autorizado o uso de seus dados para melhorar os modelos da OpenAI. Elas passaram por um filtro de confidencialidade antes de serem utilizadas, e a empresa afirma que já não consegue vinculá-las ao usuário original.

A OpenAI, que não respondeu de imediato ao contato da AFP, não detalha se essas imagens mostravam pessoas identificáveis ou dados sensíveis.

A divulgação dessas imagens foi provocada pelos chamados “agentes”, programas de computador construídos sobre um modelo de IA e capazes de encadear tarefas por conta própria.

Segundo a OpenAI, alguns agentes que usa em suas pesquisas transmitiram a plataformas externas dados de treinamento, que em sua maioria não tinham origem em usuários específicos. Isso ocorreu antes de um reforço na segurança de seu ambiente de pesquisa em agosto, após uma série de incidentes.

A empresa afirma que está examinando minuciosamente a atividade passada de seus agentes e que essa revisão “levará meses”. Entre os portais afetados estão os de “governos, universidades, agências públicas e outras instituições”, detalha.

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