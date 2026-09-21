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Inteligência Artificial OpenAI sugere que EUA lidere criação de normas globais para IA A empresa manifestou apoio à cooperação global para estabelecer normas de segurança e proteção para o desenvolvimento da IA que reduzam os riscos

A OpenAI propôs nesta segunda-feira (21) que os Estados Unidos liderem os esforços globais para estabelecer um marco regulatório para a inteligência artificial, em meio às crescentes preocupações sobre os perigos que o desenvolvimento desta tecnologia representa para a humanidade.

A empresa manifestou apoio à cooperação global para estabelecer normas de segurança e proteção para o desenvolvimento da IA que reduzam os riscos.

"Os Estados Unidos estão bem posicionados para liderar este processo, já que sua indústria de IA está na vanguarda", afirmou a OpenAI em uma publicação em seu blog.

A preocupação se intensificou nos últimos meses devido a vários incidentes envolvendo modelos de IA e às advertências apocalípticas de atores ligados ao setor.

"Liderar agora determinará se os Estados Unidos moldarão o marco global da IA ou se apenas observarão enquanto um sistema fragmentado, desigual e repleto de conflitos se consolida ao seu redor", acrescentou a empresa com sede em San Francisco.

A OpenAI também afirmou que a polêmica RSI, uma técnica com a qual o modelo de IA aprende sozinho e melhora de forma autônoma, não deveria ser buscada "até que possa ser realizada com segurança".

Os críticos temem que a RSI possa ter consequências catastróficas caso os seres humanos não sejam capazes de intervir.

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