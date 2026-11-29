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Mundo Opep+ adia decisão sobre níveis de produção de petróleo diante de incerteza Especialistas previam um debate difícil dentro da organização

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) adiaram, neste domingo (29), a complexa decisão sobre os níveis de referência de produção de cada país, que determinariam suas futuras cotas de extração.

Especialistas previam um debate difícil dentro da organização, que reúne uma dúzia de países do cartel petrolífero, os quais se aliaram a outros produtores para formar a aliança Opep+.

Na reunião virtual deste domingo, o objetivo era definir os níveis de extração de referência para cada país e, com base neles, estabelecer as cotas de produção para o próximo ano.

"Diante das condições atuais do mercado e da incerteza, os países participantes concordaram em dar continuidade às consultas", informaram os países em um comunicado.

O cartel de países produtores declarou que irá "avaliar a evolução do mercado" e tomará uma decisão na próxima reunião, em junho do ano que vem, ou antes, caso as condições permitam.

A guerra dos Estados Unidos contra o Irã, membro da Opep, e suas repercussões no Estreito de Ormuz, assim como o recrudescimento dos ataques à infraestrutura energética durante a invasão russa da Ucrânia, alimentam a incerteza.

"O que deveria ter sido uma das reuniões mais importantes da Opep+ em anos terminou com a decisão de não tomar decisão alguma. O grupo ganhou tempo, em vez de resolver seus problemas", declarou à AFP o analista da Rystad Energy, Jorge León.

"Com duas guerras obscurecendo as perspectivas do mercado de petróleo, a flexibilidade faz sentido. Mas existe o risco de que os fundamentos do mercado se deteriorem mais rapidamente do que o tempo necessário para que a névoa geopolítica se dissipe", acrescentou.

"Campo minado"

Em meados de 2025, a Opep+ encarregou a secretaria da organização de elaborar "um mecanismo de avaliação da capacidade máxima de produção sustentável dos países participantes", para que servisse de referência para as cotas que o cartel estabeleceria a partir de janeiro de 2027.

León observou que "a revisão das capacidades sempre esteve fadada a ser um campo minado".

"A perspectiva de um excedente mundial substancial de petróleo pode tornar necessário um corte na produção em 2027", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, antes da reunião.

Esse cenário faz com que certos membros da Opep tenham que aceitar um corte em suas cotas de produção no futuro.

No entanto, com as guerras em curso, vários membros que apresentam um déficit de produção possuem "argumentos plausíveis" de que essa lacuna é temporária, afirma León, e podem pressionar por cotas mais elevadas.

Por exemplo, o Iraque, um dos produtores do Golfo mais prejudicados pela guerra no Oriente Médio, rejeitou, segundo relatos, a avaliação de sua capacidade de produção como muito baixa.

As estimativas indicam que a produção do país situa-se abaixo de 5 milhões de barris por dia, mas o Iraque afirma que pode produzir 5,2 milhões de barris diários, segundo a agência Bloomberg.

Sobre a reunião pairava o receio de perder mais um membro, após a repercutida saída dos Emirados Árabes Unidos da Opep+ no início deste ano.

Abu Dhabi justificou sua decisão alegando "interesse nacional", uma vez que o país pretende aumentar consideravelmente sua capacidade de produção nos próximos anos.

A Venezuela, membro fundador da Opep, chegou a esta reunião com uma produção em alta após firmar diversos contratos com gigantes do setor, como a americana ExxonMobil, e livre das sanções de Washington.

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