Crime ambiental Operação apreende 100 aves e arma de fogo no Sertão de Pernambuco; multas somam R$ 63 mil Ação da CPRH ocorreu em área de amortecimento do Parque Estadual Mata da Pimenteira (PEMP), em Serra Talhada

Uma operação conjunta da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) com a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) e o 14º Batalhão da Polícia Militar apreendeu 100 pássaros silvestres em Serra talhada, no Sertão de Pernambuco.

A "Operação Varredura", realizada entre o último sábado (8) e o domingo (9), na área de amortecimento do Parque Estadual Mata da Pimenteira (PEMP), também apreendeu 26 armadilhas para captura de aves e uma espingarda calibre 12. As infrações registradas resultaram em R$ 63 mil em multas.

Como explica o analista em Gestão Ambiental da CPRH, Cosme Castro, a operação faz parte de uma série de ações para ampliar o combate aos crimes ambientais em áreas de conservação do estado.

“Essa é mais uma operação de fiscalização da Unidade de Gestão das Unidades de Conservação da CPRH. Estamos reforçando o combate aos crimes ambientais nessas áreas de proteção em todo o estado. Já realizamos operações na semana passada e vamos continuar essa semana”, afirmou.

As aves debilitadas foram encaminhados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da CPRH (Cetras Tangara), localizado na Zona Norte do Recife. Já os animais saudáveis foram devolvidos à natureza, dentro da área do PEMP.

