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Região Metropolitana do Recife

PF apreende anilhas falsas para pássaros e investiga comercialização dos objetos em Jaboatão

Com o homem alvo de busca e apreensão, que não teve o nome divulgado, foram encontradas várias anilhas e um pássaro anilhado sem a devida licença ambiental

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Operação cumpriu um mandado de busca e apreensão em JaboatãoOperação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Jaboatão - Foto: PF/Divulgação

A comercialização de anilhas falsas para pássaros foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), que cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço de um homem em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A Operação Senhor das Anilhas, deflagrada nessa quinta-feira (12), contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e busca aprofundar a investigação sobre a autuação do suspeito.

Com o homem, que não teve o nome divulgado, foram encontradas várias anilhas — pequenos anéis de metal colocados nas patas de aves silvestres para identificação —, não vinculadas ao Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), o que configura falsificação de selo ou sinal público.

Um pássaro anilhado sem a devida licença ambiental também foi localizado pelos policiais.

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A ação dessa quinta-feira é um desdobramento da Operação Furtiva Libertas, que apura o comércio ilegal de animais nativos e silvestres, ameaçados de extinção, por meio de grupo de WhatsApp.
 
"O objetivo das buscas é localizar e apreender aparelhos celulares, computadores, tablets, dispositivos de armazenamento, documentos bancários, notas fiscais, anilhas falsas, anotações, dentre outros elementos potencialmente relacionados aos fatos investigados", destacou a PF.

As investigações seguem com a análise do material encontrado para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar outros envolvidos, apurar, com maior profundidade, a comercialização de anilhas, dentre outras informações.

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