rio de janeiro

Operação Barricada Zero removeu 6,5 toneladas de bloqueios no Rio

Ação liberou mais de 1.500 ruas em um mês

Operação Barricada Zero removeu 6,5 toneladas de bloqueios no Rio - Foto: Mauro Pimentel/AFP

 A Operação Barricada Zero, realizada no estado do Rio de Janeiro entre os dias 24 de novembro até 22 de dezembro, liberou cerca de 810 quilômetros de vias e devolveu a circulação de mais de 1.555 ruas em áreas antes controladas pelo crime organizado. 

A ação foi coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ), em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras, e retirou 6.594,5 toneladas de barricadas na região metropolitana. 

“A Barricada Zero é uma ação firme do Estado para devolver às pessoas o direito básico de ir e vir. Cada via liberada representa menos poder para o crime e mais segurança para a população. Estamos reafirmando que nenhum território ficará sob domínio de criminosos. Qualquer tentativa de resistência ou reinstalação de bloqueios será enfrentada com rigor, inclusive com uma visita do Bope” afirmou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

A operação teve foco em desmontar estruturas complexas erguidas por facções criminosas, com o objetivo de impedir o acesso do poder público e dos serviços essenciais. 

A região de maior impacto foi o município de São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. Apenas no bairro Jardim Catarina, foram 2.050 toneladas de entulho, vigas metálicas e outros obstáculos de grande porte. 

Além de São Gonçalo, concentraram grandes números a cidade do Rio de Janeiro, com 1.284 toneladas, e Duque de Caxias, que chegou a um total de 868 toneladas de entulho removidas. 

