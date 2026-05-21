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Operação Fortuito 4 Operação bloqueia R$ 300 mi e investiga pirâmide financeira que atuava no Brasil, Japão e Ucrânia Ação é um desdobramento da prisão em flagrante de uma mulher por posse ilegal de arma de fogo, registrada em maio de 2024, na Barra da Tijuca

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que acusada de crimes financeiros e lavagem de dinheiro. São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares diversas da prisão impostas aos investigados nos municípios de Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, Campo Grande e Jacarepaguá), Macaé (RJ), São Paulo e São José dos Campos (SP). A ação ocorre no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro (Ficco/RJ), com policiais da PF e das Polícias Civil e Militar do Estado do Rio.

Entre as medidas cautelares da operação, batizada de Fortuito 4 , a Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões em bens pertencentes da quadrilha. Diversos imóveis e bens foram sequestrados, incluindo embarcações.

A operação desta quinta é um desdobramento da prisão em flagrante de uma mulher por posse ilegal de arma de fogo, em maio de 2024, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Durante a investigação, foi comprovada a prática dos crimes de falsidade ideológica e porte ilegal de arma. Foi verificado ainda que os alvos operavam um estruturado esquema de pirâmide financeira global, com atuação evidenciada ao menos no Brasil, Ucrânia e Japão.

A investigação revelou ainda a existência de bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros, o que configura lavagem de dinheiro feita pela organização criminosa.

Além dos crimes contra o sistema financeiro nacional, os investigados podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RJ) é uma força-tarefa criada com o objetivo de fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da atuação conjunta e coordenada das instituições de segurança pública. A coordenação fica a cargo da Polícia Federal.

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