SAÚDE Operação Carreta da Mulher oferece mutirão de serviços em Olinda nesta segunda-feira (23) Carreta da Mulher Pernambucana aposta mais uma vez em Olinda e realiza atendimentos por meio de demandas livres

Com a proposta de ampliar o acesso à saúde feminina e reforçar a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, a Operação Carreta da Mulher acontece nesta segunda-feira (23), em Olinda, das 8h às 17h, no Espaço de Lazer do Caenga, localizado na Estrada de Águas Compridas, no bairro de São Benedito.



A iniciativa busca atender mulheres que enfrentam dificuldades para realizar exames na rede regular.

A unidade móvel funcionará por demanda espontânea, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio. Serão oferecidos exames de mamografia e ultrassonografia de mama, além de consultas com ginecologistas e mastologistas, proporcionando avaliação clínica especializada no próprio local.

Também estarão disponíveis procedimentos como biópsia de mama e de colo do útero e colposcopia, essenciais para diagnóstico precoce e encaminhamento para tratamento, caso seja necessário.

O exame de mamografia será destinado, prioritariamente, a mulheres com idades entre 40 e 74 anos, faixa etária recomendada para a detecção do câncer de mama.

No entanto, mulheres abaixo dessa idade que identificarem nódulos ou alterações nas mamas também poderão realizar o exame, mediante avaliação no local. A medida amplia a cobertura e fortalece a detecção precoce de possíveis casos.

A Carreta da Mulher é uma parceria entre o Governo de Pernambuco e a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

