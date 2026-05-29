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Café

Operação conjunta apreende mais de 82 mil quilos de produtos irregulares ligados ao café

As ações ocorreram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná, Espírito Santo e no Distrito Federal.

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Segundo nota da Agricultura, foram apreendidos 5.944 quilos de café torrado e moído e outros 76.070 quilos de matérias-primas utilizadas na produção de caféSegundo nota da Agricultura, foram apreendidos 5.944 quilos de café torrado e moído e outros 76.070 quilos de matérias-primas utilizadas na produção de café - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Uma operação conjunta do Ministério da Agricultura, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos Procons estaduais e municipais apreendeu mais de 82 mil quilos de produtos irregulares relacionados à produção de café torrado entre os dias 25 e 28 de maio.

As ações ocorreram em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná, Espírito Santo e no Distrito Federal. Ao todo, foram realizadas 84 fiscalizações, que resultaram na interdição de 19 estabelecimentos, o equivalente a 32,8% dos locais inspecionados.

Segundo nota da Agricultura, foram apreendidos 5.944 quilos de café torrado e moído e outros 76.070 quilos de matérias-primas utilizadas na produção de café. A operação teve como foco o combate à distribuição e comercialização de produtos com indícios de irregularidades e adulteração.

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Além das inspeções em indústrias do setor cafeeiro, os Procons realizaram fiscalizações em supermercados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo para retirar de circulação produtos suspeitos e proteger os consumidores.

O ministério ressaltou que os itens apreendidos não representam o café brasileiro, reconhecido pela qualidade no mercado nacional e internacional. A pasta afirmou que se trata de produtos irregulares que podem causar prejuízos aos consumidores e comprometer a competitividade e a credibilidade da cadeia produtiva.

A operação foi baseada em trabalho de monitoramento de mercado, denúncias registradas na plataforma Fala.BR e informações técnicas fornecidas pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

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