CRIME Operação conjunta da PRF e da Polícia Civil resgata adolescente de casa de prostituição em Paudalho O proprietário do local foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Nazaré da Mata

Duas operações realizadas de forma conjunta pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) resultaram no resgate de uma adolescente de 16 anos que estava sendo explorada em uma casa de prostituição localizada na BR 408, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A ação, que também contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), faz parte de uma série de iniciativas voltadas à identificação de pontos vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA), repressão e conscientização sobre esse tipo de crime.

A jovem foi encontrada em um bar localizado às margens da rodovia. No local, as equipes constataram a existência de quatos destinados à prática da prostituição. Para os agentes, a adolescente afirmou ter ido ao local com a finalidade de ser explorada sexualmente.

No mesmo local também estavam duas mulheres que foram flagradas portando maconha. A suspeita é de que elas realizassem a venda da droga no estabelecimento. As mulheres foram autuadas por ameaça por terem coagindo a adolescente a não falar.

Já a jovem foi acompanhada para prestar depoimento em escuta especializada encaminhada junto ao Conselho Tutelar para sua residência.

O proprietário do local foi encaminhado junto com as mulheres à Delegacia de Polícia Civil de Nazaré da Mata. Além do crime de exploração sexual infanto-juvenil, o homem poderá responder por rufianismo, que consiste em se aproveitar financeiramente da prostituição de outra pessoa.

