Receita Federal e Polícias Civis realizam operação conjunta para apreensão de drogas e armamentos

A Receita Federal, em ação conjunta com as Polícias Civis de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, deflagrou uma operação para combater o tráfico de drogas e a circulação ilegal de armamentos.

A operação resultou na apreensão de diversos entorpecentes, cinco pistolas e um fuzil, com valor estimado em R$ 2 milhões. A operação ocorreu em transportadoras localizadas nas cidades do Recife, de João Pessoa e Natal.

Oriundas do Rio de Janeiro, as drogas e armas tinham como destino as regiões metropolitanas das capitais onde ocorreram as apreensões.

A operação é resultado do trabalho integrado da Receita Federal, que contou com o apoio do cão de faro Falcon, da Equipe K9, e dos Departamentos de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) das Polícias Civis de PE e RN.

Balanço

No Recife, 5,1kg de pasta base de cocaína e 1 fuzil 5,56 foram apreendidos. Em João Pessoa, foram cerca de 11,2kg de pasta base de cocaína; 220g de ecstasy e 5 pistolas. Já em Natal, 28,4 kg de skunk, 6,6kg de cocaína e 5,3kg de pasta base de cocaína.

A operação faz parte das atividades essenciais da Receita Federal na proteção da sociedade e do Estado brasileiro. A Receita reitera que atua rotineiramente, muitas vezes em parceria com forças policiais como as polícias civis dos estados e reforça seu compromisso no combate ao contrabando, descaminho, tráfico internacional de drogas e armas, evasão de divisas e demais crimes transfronteiriços, nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.

Após os procedimentos legais, os entorpecentes e armamentos apreendidos serão encaminhados às autoridades policiais competentes.

Nota

A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal, mas ainda aguarda posicionamento do órgão a respeito da operação.

