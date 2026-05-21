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Serra Talhada

Operação contra comércio ilegal apreende armas, munições e carregadores no Sertão de Pernambuco

Investigações iniciaram em março de 2025

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Foram apreendidas diversas armas de diferentes tiros e calibres, além de munições e carregadoresForam apreendidas diversas armas de diferentes tiros e calibres, além de munições e carregadores - Foto: PCPE/Divulgação

Uma organização criminosa investigada pelo comércio ilegal de arma de fogo é alvo da operação "Forja II", da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em Serra Talhada, no Sertão do estado.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar, ordem judicial de suspensão do exercício da atividade econômica e outras medidas cautelares diversas da prisão. Participaram da ação 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Nos endereços verificados, foram apreendidas diversas armas de diferentes tiros e calibres, além de munições e carregadores.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar | Foto: PCPE/Divulgação

Segundo a corporação, as investigações que desencadearam a operação realizada nessa quarta-feira (20) e coordenada pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), iniciaram em março de 2025.

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A Diretoria de Inteligência da PCPE, a Diretoria de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público auxiliaram nas investigações.

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