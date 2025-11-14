A- A+

Rio de Janeiro Operação contra expansão do CV na Baixada Fluminense tem irmão de vereador entre os alvos

Mais uma etapa da Operação Contenção — como aquela realizada nos complexos do Alemão e na Penha no último dia 28 — é realizada nesta sexta-feira em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação das polícias Civil e Militar tem como objetivo o combate à expansão do Comando Vermelho. O irmão do vereador Marcos Aquino (Republicanos), Luís Aquino, está entre os alvos, investigado por envolvimento com o núcleo da facção. O parlamentar, que inicialmente não era alvo, foi preso por estar com uma arma que pertencia a outra pessoa, segundo a TV Globo. Até o momento, a ação tem quatro presos.

A ação é realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A delegacia especializada foi a responsável pela investigação, que durou 11 meses.

Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, uma picape usada por Marcos Aquino, que continha caixas de medicamentos na caçamba, foi levada para a Cidade da Polícia.

