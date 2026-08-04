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"Rede interrompida" Operação contra grupo suspeito de planejar invasão no DF nas eleições cumpre mandado em Pernambuco Além de Pernambuco, a ação acontece em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Suspeitos de discutir atos de invasão contra edificações em Brasília nas eleições deste ano são alvos de operação em Pernambuco e outros quatro estados brasileiros.

A operação “Rede Interrompida” foi deflagrada nesta terça-feira (4) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mira oito investigados com idades entre 19 e 31 anos.

Além de Pernambuco, a ação acontece em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Foram analisadas comunicações feitas entre membros do grupo, que faziam referências à Brasília como destino de uma mobilização prevista para o período eleitoral deste ano.

Segundo a PCDF, os alvos discutiam sobre invasão de edificações, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas, incluindo modelos tridimensionais de prédios situados na região central de Brasília. O grupo também compartilhava manuais para fabricação de artefatos explosivos.

"As medidas cautelares têm como finalidade preservar provas digitais e materiais, apreender dispositivos eletrônicos, identificar possíveis conexões ainda desconhecidas e esclarecer o grau de organização e o estágio de desenvolvimento das ações discutidas", destacou a Polícia Civil do Distrito Federal, em nota oficial.

A investigação apura os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, apologia de crime e delitos previstos na legislação antirracismo. A corporação destaca que, até o momento, não há enquadramento dos fatos na Lei de Terrorismo.

"A responsabilização individual dependerá da análise pericial dos materiais apreendidos e da conclusão do inquérito policial. As Investigações continuarão com base nos materiais, porventura colhidos, a fim de delinear as circunstâncias, autoria e materialidade de possíveis infrações penais, sob sigilo", ressaltou a PCDF.

Detalhes da operação serão divulgados em coletiva de imprensa nesta terça-feira (4), na sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, às 11h.

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