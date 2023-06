A- A+

Operação Cemeiras II Operação contra peculato e apropriação indébita cumpre mandados de apreensão no Recife e Agreste Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades do Recife, Cumaru e Timbaúba

Suspeitos de peculato e apropriação indébita são alvos da operação Cemeiras II, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na manhã desta sexta-feira (2).



De acordo com a PCPE, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de sequestro de bens e valores, nas cidades do Recife, Cumaru, no Agreste, e Timbaúba, na Mata Norte.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Timbaúba. Segundo a PCPE, 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães participam da operação.





A investigação foi iniciada em maio de 2021 e está sob a responsabilidade delegado Diego Pinheiro, titular da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção.



A operação foi assessorada pela Diretoria de Inteligência e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCPE, com apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE).

Todo o material apreendido está sendo encaminhado para a sede do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), na Zona Oeste do Recife.

