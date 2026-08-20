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operação Cádiz Operação contra suspeitos de furtar R$ 5,6 milhões de empresário em SP cumpre mandado em Pernambuco Mandado da operação "Cádiz" é cumprido nesta quinta-feira (20), no Agreste de Pernambuco

Uma operação contra suspeitos de crimes cibernéticos que teriam acessado contas digitais e furtado cerca de R$ 5,6 milhões em dinheiro e criptoativos de um empresário de São Paulo cumpre um mandado de busca e apreensão em Pernambuco.



Segundo o Ministério Público do estado (MPPE), que atua por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o mandado da operação "Cádiz" é cumprido nesta quinta-feira (20), no Agreste de Pernambuco, mas não detalhou a cidade alvo.

"O crime teve início com a subtração do aparelho celular da vítima, enquanto fazia uma ligação telefônica. Logo após, os criminosos conseguiram acessar aplicativos de bancos e corretoras instalados no telefone, transferindo dinheiro e criptoativos através de múltiplas transações", destacou o MPPE.

Em caráter emergencial, o Cyber Gaeco do Ministério Público de São Paulo (MPSP) realizou o rastreio das transações com ativos virtuais e conseguiu recuperar aproximadamente R$ 4 milhões em valores oriundos do crime contra o empresário paulista.

Além de Pernambuco, a operação também cumpre nove mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. A ação conta com o apoio operacional das Polícias Civil e Militar.

Foram apreendidos veículos de luxo, além de dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos que serão submetidos à análise técnica.

"A finalidade é colher elementos de prova relacionados à prática de crimes cibernéticos, assim como apreender bens e valores oriundos das atividades ilícita", ressaltou o MPPE.

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