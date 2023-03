Operação contra suspeitos de lavagem dinheiro em Pernambuco bloqueia R$ 1,4 milhão

A- A+

Uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas foi alvo da Operação Sem Fronteiras, deflagrada nesta quinta-feira (9), pela Polícia Civil de Pernambuco. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um total de R$ 1.429.414,04 foi bloqueado judicialmente.

Segundo a polícia, o bando tem atuação nos bairros de Boa Viagem, Ibura, Tejipió e Curado, no Recife, e nas cidades de Camaragibe, na Região Metropolitana, e Cupira, no Agreste Central de Pernambuco.

Os membros efetuaram transações bancárias entre si, bem como, diretamente ou através de interpostas pessoas, enviaram dinheiro para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas situadas nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pará e São Paulo.

Da mesma forma, receberam valores dos estados do Paraná, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso.



O delegado Márcio Cruz, titular da 7ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, explicou, em coletiva de imprensa, no Recife, que havia uma operadora financeira no Interior do Estado responsável pela arrecadação desses valores e o encaminhava para os traficantes e laranjas na Região Metropolitana do Recife.

"Era um esquema que envolvia a lavagem de ativos financeiros provenientes de tráfico de entorpecentes e até de outros ilícitos que eram praticados no Interior do Estado. Essas pessoas eram responsáveis por integralizar esse capital, inclusive com pagamento para o fornecimento de drogas em outros estados", detalhou o delegado, acrescentando que 21 pessoas foram investigadas pela operação.

Uma pessoa recebia os valores de forma ilícita a partir do envio feito por traficantes ou outros criminosos envolvidos. "Essa pessoa fica responsável por repassar esses valores para outras pessoas para que essas outras pessoas, geralmente de fora da cidade, que não têm envolvimento com o crime também repassem para os fornecedores dos traficantes", completou Márcio Cruz.

"O objetivo era circular pelo máximo de contas bancárias possíveis para que se dificulte o rastreio desses valores", finalizou o delegado.

A operação apreendeu nesta quinta-feira (9):

- R$ 11 mil

- três celulares

- 15 munições calibre 38

- quatro notebooks

- duas placas de veículos

- Cheque no valor de R$ 30 mil

- Documentos diversos

