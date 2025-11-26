Qua, 26 de Novembro

Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro cumpre mandados no Cotel e bairros do Recife

Polícia Civil de Pernambuco visa desarticular organização criminosa

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou uma operação, nesta quarta-feira (26), contra organização criminosa que atua no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Recife e na Região Metropolitana (RMR).

Na ação, a corporação cumpre quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. Os alvos se encontram no Centro de Observação e Triagem Criminológica Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR, e nos bairros do Arruda, Água Fria e Tamarineira, todos na Zona Norte da capital pernambucana.

Segunda a Polícia Civil, as investigações começaram em junho de 2024. "Na execução estão sendo empregados 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães", explicou a corporação, por meio de nota.

A operação foi intitulada como "Cartas Negras", e está vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Direps). 

A polícia não informou o teor da investigação nem como funcionava o esquema. A corporação disse apenas que mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa marcada para a manhã desta quarta-feira, no Recife. 

