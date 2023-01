Operação contra tráfico e homicídio cumpre mandados de prisão em Paulista, Passira e Limoeiro

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e homicídio é alvo da Operação Delatus, deflagrada na manhã desta sexta-feira (13), nas cidades de Paulista, na Região Metropolitana do Recife; Passira e Limoeiro, no Agreste.

Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão, expedidos pela Vara única da Comarca de Passira, nesta que é a primeira operação de repressão qualificada do ano, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



De acordo com a corporação, as investigações começaram em janeiro de 2022 e estão a cargo do delegado Juliano de Medeiros, titular a Delegacia de Polícia de Passira.

Trinta policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães participam da operação, que também foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

