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FISCALIZAÇÃO Operação Corpus Christi: PRF reforça fiscalização em rodovias de Pernambuco Ação começa nesta quarta-feira (3) e segue até o próximo domingo (7)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quarta-feira (3), a Operação Corpus Christi 2026, data comemorada nesta quinta-feira (4). A ação, que tem foco em reduzir a violência no trânsito e garantir a mobilidade segura nas rodovias de Pernambuco, segue até domingo (7).

De acordo com a PRF, serão intensificadas ações de fiscalização, educação para o trânsito e combate ao crime durante o período. A corporação visa atender melhor quem vai aproveitar o feriado prolongado e viajar em direção ao interior e praias do litoral pernambucano.

"Apesar de algumas empresas trocarem esse feriado pelo de São João, as BRs 101 Norte e Sul e a BR-232 devem apresentar um aumento na movimentação de veículos, principalmente na quarta-feira e no domingo", explicou a corporação.

Dentre os principais pontos da fiscalização, as equipes nas estradas se atentarão principalmente ao excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens indevidas e o uso irregular de motocicletas.

"As festividades juninas já começaram no interior e a PRF irá reforçar as ações educativas, para conscientizar motoristas e passageiros sobre condutas que preservam vidas no trânsito. As ações de enfrentamento ao crime também serão ampliadas, com o apoio de grupos especializados do órgão", completou a PRF.

Foco no transporte de passageiros

Durante as abordagens, os oficiais da PRF também terão foco no transporte coletivo de passageiros.

Uma das ações será verificar se o condutor possui o curso específico para realizar esse tipo de translado, além do estado de conservação do veículo, o funcionamento dos equipamentos obrigatórios e o respeito ao tempo de descanso do motorista.

Oficiais da PRF também terão foco no transporte coletivo de passageiros. - Foto: PRF/Divulgação

Durante as viagens, o usuário transporte fretado também deve fazer sua parte e seguir as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), como alerta a PRF.

"A regularidade do serviço depende da emissão da Licença de Viagem e de um contrato prévio entre o contratante e a transportadora autorizada. Por se tratar de uma modalidade coletiva fechada, é expressamente proibida a venda de passagens individuais. Além disso, para o embarque ser autorizado, o passageiro deve portar sua identificação e certificar-se de que seu nome consta na lista oficial validada pela ANTT, com o condutor identificado, e a presença do adesivo de vistoria da ANTT no veículo", informou.

A PRF também fornece dicas de segurança para condutores e passageiros. Confira abaixo:

Faça uma revisão prévia do veículo antes da viagem;



Verifique a validade da sua documentação;



Descanse bem antes de assumir a direção;



Respeite os limites de velocidade de cada trecho;



Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;



Jamais misture bebida e direção;



Em caso de emergência, ligue 191.



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