A- A+

RMR E ZONA DA MATA Operação cumpre 19 mandados de prisão contra suspeitos de lavagem de dinheiro na RMR e Zona da Mata As investigações foram iniciadas em março de 2022 e estão sob a responsabilidade do delegado Diogo Bem

Uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas é alvo da operação "Pulso Forte", deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na manhã desta terça-feira (4), na Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul.

Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão, 22 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de dois mandados de internação de menor, nas cidades de Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Itamaracá, Glória do Goitá, e Vitória de Santo Antão. Armas, drogas e dinheiro em espécie já foram encontrados em alguns endereços nesta manhã.

Segundo a PCPE, as investigações foram iniciadas em março de 2022 e estão sob a responsabilidade do delegado Diogo Bem, titular da Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão.

Ao todo, participam da operação, que foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro, 100 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações também tiveram o apoio operacional da Polícia Militar, do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria Executiva de Ressocialização, do Corpo de Bombeiros Militar e do Grupamento Tático Aéreo.

Veja também

clima ONU pede que o governo antecipem os efeitos do fenômeno meteorológico El Niño