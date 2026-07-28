Operação mira suspeitos de corrupção, uso de documento falso e estelionato em Caruaru
Polícia Civil cumpre três mandados de busca e apreensão domiciliar nesta terça-feira (28)
A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a Operação “Falsum Scriptum", vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), na manhã desta terça-feira (28), em Caruaru, no Agreste do estado.
A investigação foi iniciada em dezembro de 2023, com o objetivo de identificar e desarticular uma associação criminosa voltada à prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, uso de documento falso e estelionato.
Segundo a corporação, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar, que foram expedidos pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Caruaru.
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Na execução desta terça-feira (28), estão sendo empregados 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.
A operação está sendo realizada sob a presidência do delegado Jeová Miguel, titular da 3ª Delegacia de Combate à Corrupção (3ª Deccor), unidade integrante do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).
As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Instituto de Criminalística.