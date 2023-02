Operação da PF combate coiotes que enviam brasileiros aos EUA

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (13), uma operação para combater uma quadrilha de coiotes brasileiros que envia ilegalmente pessoas para os Estados Unidos (EUA).

A partir de um esquema montado em Rondônia, os brasileiros são transportados até a fronteira do México, onde são atravessados aos Estados Unidos.

Batizada de Operação Yankee, a ação teve a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna americana e da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Na operação, estão sendo apurados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contrabando de migrantes.

Os donos de uma empresa de turismo em Rondônia que organiza a parte logística, com emissão de passaportes, compra de passagens aéreas e auxílios nos voos com destino ao México estão sendo investigados. De lá, os ilegais atravessam a pé para os EUA.

