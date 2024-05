Operação da PF erradica quase 450 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

A- A+

Quase 450 mil pés de maconha foram erradicados em operação da Polícia Federal (PF), em cidades do Sertão de Pernambuco.

Segundo a corporação, a destruição dos 448 mil plantios foi realizada entre os dias 6 e 26 de maio. Caso os pés fossem colhidos, prensados e colocados para consumo seriam produzidas 149 tonelada de maconha.

A PF informou, no final da noite de domingo (26), que também foram erradicados cerca de 45 mil mudas que estavam em 78 plantios. Ainda houve a apreensão de 3,1 toneladas de maconhas prontas para o consumo.

A ação, denominada Operação Terra Livre Fase IV, foi conduzida pela Delegacia da PF em Salgueiro, e teve três etapas: levantamento, percursora e deflagração da operação.

"Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal em algumas ilhas dos rio São Francisco, na Região de Orocó/PE, Salgueiro/PE, Cabrobó/PE, Belém do São Francisco/PE, Betânia/PE, Flores/PE, Carnaubeira da Penha/PE, Inajá/PE e Parnamirim/PE, Cachoeira dos Índios/PB e Monteiro/PB", informou a PF, em nota.

Apenas em uma roça de Inajá, foram encontrados 142 mil pés, suficientes para a produção de 47 toneladas da droga.

"A ação contou com a participação de policiais federais, civis, penais de Pernambuco e Alagoas, militares do Corpo de Bombeiros e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi). Os policiais trabalharam com incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis e uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Civil (GTA/SDS-PE).

