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corrupção Operação da PF investiga fraudes em contratos de Organização da Sociedade Civil e entes municipais Mandados são cumpridos em municípios de Pernambuco, da Paraíba e do Paraná

Suspeitos de fraudes em contratos na área da saúde firmados entre Organização da Sociedade Civil (OSC) e entes públicos municipais são alvos de operação da Polícia Federal (PF) em municípios de Pernambuco, da Paraíba e do Paraná.

A operação "Mamon", que conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apura esquema de fraude em contratações públicas, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Nesta quarta-feira (26), estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 35 mandados de busca e apreensão nas cidades de Caruaru, Bonito, Palmares e Agrestina, em Pernambuco, e em João Pessoa (PB) e Curitiba (PR).

Segundo a PF, as investigações reuniram indícios de direcionamento de contratação, movimentação atípica de recursos públicos e utilização de pessoas para ocultação da destinação de valores recebidos pela entidade.

"As apurações identificaram padrão recorrente de saques em espécie de elevadas quantias realizados a partir das contas do instituto investigado. Também foram identificados indícios de possíveis mecanismos destinados a dificultar a rastreabilidade dos recursos públicos", afirmou a PF, em nota.

A corporação detalhou que foram verificadas movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos fatos investigados, além de depósitos fracionados em espécie e transferências com características atípicas.

O nome da Organização da Sociedade Civil alvo da operação não foi informado. A PF ressalta que as investigações seguem com a análise do material apreendido.

A Polícia Federal esclarece ainda que a palavra “Mamon”, que intitula a ação desta quarta, é um termo de origem bíblica que significa dinheiro, riqueza ou ganância, associada à avareza e à cobiça.

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