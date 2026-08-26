Operação da PF investiga fraudes em contratos de Organização da Sociedade Civil e entes municipais
Mandados são cumpridos em municípios de Pernambuco, da Paraíba e do Paraná
Suspeitos de fraudes em contratos na área da saúde firmados entre Organização da Sociedade Civil (OSC) e entes públicos municipais são alvos de operação da Polícia Federal (PF) em municípios de Pernambuco, da Paraíba e do Paraná.
A operação "Mamon", que conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apura esquema de fraude em contratações públicas, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Nesta quarta-feira (26), estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 35 mandados de busca e apreensão nas cidades de Caruaru, Bonito, Palmares e Agrestina, em Pernambuco, e em João Pessoa (PB) e Curitiba (PR).
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Segundo a PF, as investigações reuniram indícios de direcionamento de contratação, movimentação atípica de recursos públicos e utilização de pessoas para ocultação da destinação de valores recebidos pela entidade.
"As apurações identificaram padrão recorrente de saques em espécie de elevadas quantias realizados a partir das contas do instituto investigado. Também foram identificados indícios de possíveis mecanismos destinados a dificultar a rastreabilidade dos recursos públicos", afirmou a PF, em nota.
A corporação detalhou que foram verificadas movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos fatos investigados, além de depósitos fracionados em espécie e transferências com características atípicas.
O nome da Organização da Sociedade Civil alvo da operação não foi informado. A PF ressalta que as investigações seguem com a análise do material apreendido.
A Polícia Federal esclarece ainda que a palavra “Mamon”, que intitula a ação desta quarta, é um termo de origem bíblica que significa dinheiro, riqueza ou ganância, associada à avareza e à cobiça.