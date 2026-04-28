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Crime Operação da PF mira crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes em todo o País No Estado de São Paulo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão domiciliar

A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira, 28, uma operação contra crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. A ação ocorre de forma simultânea em outros 15 países, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições.

Conforme a PF, a Operação Nacional Proteção Integral IV foi deflagrada para o cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão, em todas as unidades da Federação, e 16 de prisão preventiva, com foco na identificação e na prisão de responsáveis pelos crimes.

No Estado de São Paulo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão domiciliar. Segundo o governo estadual, as diligências ocorrem na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo - nos municípios de Guarulhos, Mauá e São Bernardo do Campo -, além de ações em Jundiaí e Apiaí.

Até a publicação desta matéria, as equipes haviam prendido três suspeitos em flagrante por armazenamento de conteúdo ilícito.

A ação é coordenada pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela centralização das apurações e pela representação de medidas cautelares.

Além de policiais federais, policiais civis de diversos Estados como São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins, além do Distrito Federal, também participam da ação.

"A operação Nacional Proteção Integral IV compõe um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes".

Neste ano, a PF, mediante Grupos de Capturas, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais.

No âmbito internacional, foram cumpridos mandados nos seguintes países:

- Argentina

- Colômbia

- Costa Rica

- El Salvador

- Espanha

- França

- Guatemala

- Honduras

- México

- Panamá

- Paraguai

- Peru

- Porto Rico

- República Dominicana

- Uruguai

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