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POLÍCIA FEDERAL Operação da PF mira empresa terceirizada pela PCR por desvio milionário e fraude de licitações Ao deflagrar a operação, oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra uma empresa terceirizada por um desvio milionário que envolve o repasse de mais de R$ 25 milhões de recursos públicos da prefeitura do Recife. Os membros da organização criminosa também são investigados por fraudar licitações com a gestão municipal.

De acordo com a corporação, as investigações apontam que houve o pagamento de vantagem indevida - propina - a um agente público da prefeitura do Recife por parte de empresa contratada pelo município. Esses desvios, ainda segundo a PF, teriam ocorrido em contratos de terceirização de mão de obra em 2020.

"Os valores repassados pela prefeitura da capital pernambucana à empresa investigada, em 2020, somaram cerca de R$ 25,8 milhões. Desse total, aproximadamente R$ 17 milhões foram custeados com recursos federais", completou a PF.

A corporação identificou ainda que a empresa investigada tinha contrato terceirizado com a prefeitura antes de 2020. Segundo a PF, isso levanta a possibilidade de que o prejuízo tenha sido ainda maior aos cofres públicos.

Oito mandados de busca e apreensão

Ao deflagrar a operação, oito mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.



As identidades e ocupações dos investigados não foram reveladas, mas eles poderão responder por crimes de corrupção passiva e ativa, organização criminosa, fraude em licitação ou contrato e lavagem de capitais.

A Operação Check-in, como foi intitulada, foi iniciada em 2026, após apreensão de cheques e canhotos de outras ação policial. Ao todo, participaram 32 policiais federais e dois auditores da Controladoria-Geral da União.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a prefeitura do Recife esclareceu que "não é alvo da operação". Afirmou ainda que a ação policial "trata de contratos referentes a uma empresa terceirizada que atuou em contratos celebrados em 2020 no âmbito municipal".

"O Executivo Municipal reforça que segue à disposição das instituições e órgãos de controle no apoio às investigações", completou.

Veja a nota da prefeitura do Recife na íntegra:

"A Prefeitura do Recife esclarece que não é alvo da operação Check-in, que trata de contratos referentes a uma empresa terceirizada que atuou em contratos celebrados em 2020 no âmbito municipal. O Executivo Municipal reforça que segue à disposição das instituições e órgãos de controle no apoio às investigações."



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