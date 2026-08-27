A- A+

Polícia Federal Operação da PF mira importação ilegal de peças e acessórios de fuzis dos EUA para o Brasil Agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de janeiro e de São Paulo

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, a Operação Órion II, que mira um esquema de importação ilegal de peças e acessórios de fuzis dos Estados Unidos para o Brasil. Agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de janeiro e de São Paulo, em endereços vinculados a um investigado apontado como integrante do grupo criminoso.

A investigação, que contou com o apoio dos Correios, começou após a identificação de encomendas internacionais suspeitas, oriundas do estado da Flórida, nos EUA. Elas continham as peças e os acessórios para fuzis. De acordo com a PF, A prisão de um suspeito possibilitou que a apuração sobre o esquema fosse aprofundada.

A operação, ainda conforme a Polícia Federal, representa a segunda fase de uma investigação iniciada em 2025. Na primeira fase, a PF desativou um laboratório clandestino destinado à fabricação e montagem de componentes de armamentos por meio de impressoras 3D, localizado na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, também foram apreendidos materiais bélicos e dispositivos eletrônicos.

Os investigados poderão responder por tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição.

Veja também