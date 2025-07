A- A+

CRIME ORGANIZADO Operação da PM e do MP prende homem apontado como chefe do CV na Região Serrana do Rio Suspeito estava num motel localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

O Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, e o Ministério Público do Rio (MPRJ) fazem, nesta quarta-feira, uma operação nas comunidades Sapo, Corte 8 e Santuário, no Complexo da Mangueirinha, Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e na localidade do Dique, no bairro Jardim América, na Zona Norte da capital.

Durante a ação, o homem apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) na Região Serrana do Rio foi preso. Carlos Eduardo Santos da Silva, o Gorila ou 2D, foi encontrado num motel localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, em Caxias.

A operação, que conta com a participação de equipes dos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq) e de Ações com Cães (BAC), foi deflagrada para cumprir mandados de prisão contra criminosos ligados ao CV. De acordo com a polícia, Gorila era responsável por gerenciar a "caixinha" da facção na Região Serrana. Com ele foram apreendidos joias, um telefone celular e dois relógios de luxo.

No momento da entrada dos agentes, os policiais militares foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados. Houve confronto e, após o cessar dos disparos, dois homens foram presos.

Um dos detidos, Lucas da Silva Ribeiro, é apontado como gerente do tráfico na comunidade da Mangueirinha. O segundo, Sandro Wallace, foi capturado durante buscas nna localidade. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio. Todos os presos foram encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias).

"Esta operação é resultado de um trabalho de inteligência integrado e representa um duro golpe na estrutura financeira e operacional de uma das principais facções criminosas do Estado. A ação reafirma o compromisso da Polícia Militar e do Ministério Público com o enfrentamento ao crime organizado e a preservação da ordem pública" afirmou o secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

